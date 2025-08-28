Сьогодні вночі, 28 серпня, російські війська завдали удару по цивільній залізничній інфраструктурі, що призвело до пошкодження пасажирського рухомого складу та залізничного вузла. Про це повідомила «Укрзалізниця».

Під обстріл потрапив парк швидкісних поїздів Інтерсіті+. Один з поїздів зазнав значних ушкоджень. Завдяки злагодженим діям працівників депо, які завчасно перебували в укриттях, пожежу вдалося ліквідувати, ніхто не постраждав. Для відновлення сполучення «Укрзалізниця» виводить на маршрути підмінний рухомий склад.

Затримки поїздів

Станом на ранок 28 серпня, через наслідки атаки, понад 35 поїздів курсують із затримками.

Запізнення на понад 3 години:

№77/78 Ковель-Одеса (+3:26)

№21/22 Харків-Львів (+3:00)

№103/104 Краматорськ-Львів (в обох напрямках, +3:00)

№47/48 Запоріжжя-Мукачево (+3:00)

№87/88 Запоріжжя-Ковель (+3:00)

№139/140 Київ-Кам'янець-Подільський (+3:00)

№23/24 Київ-Хелм (+3:00)

№1/2 Ворохта-Харків (+3:03)

№123/124 Івано-Франківськ-Харків (+3:03)

Затримки більш як на 2 години:

№3/4 Ужгород-Запоріжжя (в обох напрямках, +2:54/+3:00)

№23/24 Хелм-Київ (+2:36)

№139/140 Кам'янець-Подільський-Київ (+2:35)

№73/74 Перемишль-Харків (+2:31)

№31/32 Перемишль-Запоріжжя (+2:30)

№105/106 Одеса-Київ (+2:10)

Затримки на понад годину:

№57/58 Ясіня-Київ (+1:34)

№59/60 Чоп-Київ (+1:34)

№27/28 Київ-Чоп (+1:16)

№715/716 Перемишль-Київ (+1:12)

№351/352 Кишинів-Київ (+1:02)

Ще 15 поїздів мають незначні затримки до години. Серед них міжнародні рейси до Варшави та Відня.

Щоб дізнатися актуальну інформацію про свій рейс, пасажирам рекомендується стежити за повідомленнями «Укрзалізниці» та звертатися до чат-ботів.

