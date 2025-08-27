Литва пропонує розпочати технічні переговори про вступ України до ЄС без згоди Угорщини

Литва звернулася до країн Євросоюзу з пропозицією розпочати технічні переговори про вступ України та Молдови до ЄС, обійшовши вето Угорщини. Про це повідомляє LRT.

Згідно з листом, який надіслав Вільнюс, переговори щодо першого розділу членства можуть розпочатися на неформальній зустрічі міністрів у Копенгагені 1-2 вересня за згоди 26 держав-членів. Це дозволить вести переговори на технічному рівні де-факто, а офіційна юридична угода буде досягнута пізніше, коли Угорщина змінить свою позицію.

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ Литви Кястутіс Будрис наголосив, що будь-яка затримка є геополітично шкідливою, оскільки членство України в ЄС є частиною гарантій безпеки та умовою для довгострокового миру в Європі.

Литва також знову закликала встановити цільову дату членства України в ЄС — 2030 рік, що допоможе обом сторонам планувати ресурси та перехідні періоди.

Однак Європейська комісія ставиться до цієї ідеї скептично, заявляючи, що відкриття кожного розділу переговорів вимагає одностайного схвалення всіх країн-членів.

Речниця Єврокомісії Паула Пінью зазначила, що ЄС продовжує працювати з Україною, закликаючи її впроваджувати реформи незалежно від відкриття розділів.

ForUA нагадує, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в ефірі телеканалу CNN заявив, що Угорщина виступає проти членства України в Євросоюзі. За його словами, вступ України не посилить, а навпаки, послабить блок, оскільки принесе війну всередину ЄС.