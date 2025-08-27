﻿
Полiтика

Литва пропонує розпочати технічні переговори про вступ України до ЄС без згоди Угорщини

Литва пропонує розпочати технічні переговори про вступ України до ЄС без згоди Угорщини

Литва звернулася до країн Євросоюзу з пропозицією розпочати технічні переговори про вступ України та Молдови до ЄС, обійшовши вето Угорщини. Про це повідомляє LRT.

Згідно з листом, який надіслав Вільнюс, переговори щодо першого розділу членства можуть розпочатися на неформальній зустрічі міністрів у Копенгагені 1-2 вересня за згоди 26 держав-членів. Це дозволить вести переговори на технічному рівні де-факто, а офіційна юридична угода буде досягнута пізніше, коли Угорщина змінить свою позицію.

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ Литви Кястутіс Будрис наголосив, що будь-яка затримка є геополітично шкідливою, оскільки членство України в ЄС є частиною гарантій безпеки та умовою для довгострокового миру в Європі.

Литва також знову закликала встановити цільову дату членства України в ЄС — 2030 рік, що допоможе обом сторонам планувати ресурси та перехідні періоди.

Однак Європейська комісія ставиться до цієї ідеї скептично, заявляючи, що відкриття кожного розділу переговорів вимагає одностайного схвалення всіх країн-членів.

Речниця Єврокомісії Паула Пінью зазначила, що ЄС продовжує працювати з Україною, закликаючи її впроваджувати реформи незалежно від відкриття розділів.

ForUA нагадує, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в ефірі телеканалу CNN заявив, що Угорщина виступає проти членства України в Євросоюзі. За його словами, вступ України не посилить, а навпаки, послабить блок, оскільки принесе війну всередину ЄС.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ЛитваУгорщинавступ України до ЄС
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Трамп особисто переконав Орбана не блокувати вступ України до ЄС, - Politico
Полiтика 27.08.2025 17:23:09
Трамп особисто переконав Орбана не блокувати вступ України до ЄС, - Politico
Читати
Кабмін оголошує конкурс на угоду про розробку літієвого родовища на Поділлі
Технології 27.08.2025 17:03:34
Кабмін оголошує конкурс на угоду про розробку літієвого родовища на Поділлі
Читати
Стала відома мета зустрічі Єрмака та Умєрова з Віткоффом
Полiтика 27.08.2025 16:37:03
Стала відома мета зустрічі Єрмака та Умєрова з Віткоффом
Читати

Популярнi статтi