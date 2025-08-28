В Україні планують суттєво оновити державну іпотечну програму "єОселя". Головна зміна — запровадження нової категорії учасників: "молоді сім’ї з дітьми". Про це повідомив голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер.

Пільгові умови: що зміниться?

Нова ініціатива спрямована на підтримку сімей, які виховують дітей. Механізм передбачає поступове зниження відсоткової ставки за іпотекою залежно від кількості дітей у родині:

9% — для сімей без дітей.

6% — за наявності однієї дитини.

3% — якщо в родині двоє дітей.

0% — для сімей, які виховують трьох або більше дітей.

Важливо, що після досягнення дитиною 18 років умови кредитування будуть переглянуті, і ставка повернеться до попереднього рівня.

Ключові обмеження та умови

Представники "Укрфінжитла" зазначають, що нові правила не можна буде поєднувати з іншими категоріями програми "єОселя", такими як військовий, медик чи педагог. Учасники повинні будуть обрати лише один статус.

Крім того, пільгові умови не стосуватимуться тих, хто вже оформив іпотеку раніше, навіть якщо після цього в родині з’явилися діти.

Коли чекати змін?

Очікується, що оновлена програма "єОселя" запрацює наприкінці 2025 або на початку 2026 року.

З моменту запуску програми, понад 19 тисяч українських родин уже скористалися нею, а загальна сума виданих кредитів перевищила 31,7 млрд грн.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що мобілізовані восени зможуть отримувати пільгову іпотеку під 3%.