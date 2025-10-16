В Україні гостро стоїть питання подальшої долі так званих "хрущовок" – житлових будинків, які проєктувалися як тимчасове житло, але давно вичерпали свій термін експлуатації. За повідомленням партії "Слуга народу", до початку повномасштабної війни в країні налічувалося близько 10 000 таких об'єктів.

Термін експлуатації вичерпано

Як розповіла народна депутатка Олена Шуляк, необхідність вирішення проблеми цього сегменту житлового фонду є нагальною. Більшості "хрущовок" вже 60–70 років, а це означає, що термін їхньої експлуатації вичерпано: "Бетон і арматура втрачають міцність, стики між панелями розгерметизовуються, опорні конструкції не витримують навантажень. Є ризики тріщин, просідання, аварійного стану".

Реновація замість знесення

Незважаючи на дискусії, які точаться навколо "хрущовок" ще з 2006 року, про їхнє масове знесення, щоб на місці побудувати сучасне житло, наразі не йдеться. За словами Олени Шуляк, економічно доцільнішою буде їхня реновація. Це стало ще більш актуально після повномасштабного вторгнення та руйнування мільйонів квадратних метрів житла.

Ще у вересні 2022 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про комплексну реконструкцію. Він передбачає:

модернізацію будинків у межах кварталів;

оновлення інженерної та соціальної інфраструктури;

а знесення з новим будівництвом – лише тоді, коли інші способи неможливі (за результатами техобстеження, енергоаудиту й ТЕО).

Міф про "силове виселення"

Щодо поширеного міфу про нібито "силове виселення" мешканців, Олена Шуляк акцентувала, що це не відповідає дійсності. Міжнародна практика передбачає згоду більшості мешканців для реалізації таких проєктів (від 75% і більше). Наразі відомо, що законопроєкт отримав багато правок і суттєво доопрацьовується.

Довідково: "Хрущовки" будували в Україні з 1957 по 1985 рік. Це типові будинки, переважно 5-поверхові, з маленькими квартирами: 1-кімнатні – 28-33 м.кв, 2-кімнатні – 30-48 м.кв, 3-кімнатні – 48-58 м.кв. Кухні у них зазвичай не перевищували 5-6 м.кв. через прагматичний підхід радянської влади та економію на будівництві.