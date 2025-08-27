Тоталітарний Китай відкинув пропозицію Трампа про ядерне роззброєння

Китай назвав “нерозумними та нереалістичними” вимоги США та Росії приєднатися до ядерного роззброєння.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Ґо Цзякунь передають в Reuters.

Напередодні заяви президент США Дональд Трамп розповів, що обговорював ядерне роззброєння з Владіміром Путіним. Він також хотів би бачити Пекін учасником цього процесу.

Речник МЗС КНР підкреслив, що ядерні можливості Китаю і США не підлягають порівнянню.

“Вимагати від Китаю розпочати тристоронні переговори про ядерне роззброєння зі США й Росією нерозумно та нереалістично”, – зазначив Ґо Цзякунь.

Він також додав, що Китай суворо дотримується принципу незастосування ядерної зброї першим та дотримується оборонної ядерної стратегії. Ґо також зазначив, що Пекін не планує втягуватися у гонку озброєнь із будь-якою іншою державою.

“Країни з найбільшими ядерними арсеналами мають першими виконувати свої особливі пріоритетні обов’язки щодо ядерного роззброєння”, – додав речник МЗС Китаю.

Раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би підготувати новий Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь між Сполученими Штатами та Росією.