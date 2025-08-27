Посольство України в Польщі прокоментувало ситуацію навколо закону про допомогу українцям

Посольство України в Польщі 27 серпня оприлюднило роз’яснення з приводу вето президента країни Кароля Навроцького на зміни в спеціальному законі щодо допомоги громадянам України.

Відомство нагадує, що спеціальний закон є основним нормативно-правовим актом, який визначає механізми реалізації прав тимчасово переміщених людей з України у Польщі відповідно до законодавства Європейського Союзу. Він діє до 30 вересня 2025 року.

Водночас посольство вказує на те, що Рада Євросоюзу продовжила режим тимчасового захисту для осіб, переміщених з України, до 4 березня 2027 року. Він є чинним і на території Польщі. Рішення Ради ЄС про тимчасовий захист є «обов’язковими для всіх держав-членів ЄС, у тому числі Польщі, підлягають безпосередньому застосуванню, а їх реалізація забезпечується національним законодавством».

«Посольство України в Республіці Польща відстежує розвиток ситуації, перебуває у постійному контакті з польськими органами влади та своєчасно інформуватиме громадян України про офіційні рішення. Рекомендуємо громадянам України утриматися від поспішних рішень, зокрема щодо зміни правового статусу в Республіці Польща», – заявляє дипломатичне відомство.

У амбасаді додають, що кожна індивідуальна ситуація потребує окремої консультації з юристом.

Наразі у Польщі громадяни України зі статусом захисту до кінця вересня 2025 року мають право на 800 злотих щомісячної допомоги на дитину, а також безплатний доступ до системи освіти та охорони здоров’я, що ставить їх у рівні умови з польськими сім’ями.

Законопроєкт, який був схвалений голосами лівоцентристської коаліції прем’єр-міністра Дональда Туска, передбачав продовження отримання біженцями цих соціальних виплат до березня 2026 року, проте президент Польщі Кароль Навроцький ветував його, вимагаючи, щоб допомога надавалась лише тим українцям, які працюють. Новий президентський законопроєкт вже подали до парламенту країни.

З моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році в Польщі оселилися близько мільйона біженців, більшість з яких – жінки та діти.



Польща є ключовим прихильником України та основним транзитним маршрутом для західної допомоги.