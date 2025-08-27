Трамп особисто переконав Орбана не блокувати вступ України до ЄС, - Politico

Президент США Дональд Трамп зміг переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відмовитися від блокування перемовин про вступ України до Євросоюзу та змінити позицію щодо цього.

Про це пише Politico з посиланням на дипломатичні джерела.

За словами співрозмовника видання, це "змінило динаміку ситуації".

"Президент США Дональд Трамп переконав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступає проти членства України в ЄС, але висловив готовність підтримати членство Молдови, зняти свої заперечення проти вступу Києва до блоку", - йдеться в матеріалі.

За словами європейського чиновника, рішення в контексті євроінтеграції України будуть ухвалені в "найближчі дні або тижні".

Крім того, два дипломати також висловили надію, що "глухий кут", який утворився навколо вступу України може бути подолано в найближчі місяці, враховуючи зростаючий тиск на Будапешт.

Раніше Орбан неодноразово виступав проти членства України в Євросоюзі, стверджуючи, що країна не готова до вступу, вона не має чітких кордонів, а її інтеграція призведе до війни ЄС з Росією.

Як повідомляв ForUA, Україна має всі підстави сприймати дії Угорщини як ворожі. Скажімо, 14 березня 1939 року угорська армія розпочала вторгнення до Карпатської України. 18 березня війська завершили окупацію, встановивши контроль над усією територією краю. В ході вторгнення угорські війська жорстоко придушували організований опір, що чинили загони Карпатської Січі. Угорські війська розстрілювали полонених, зокрема коменданта Волівської Січі Степана Фігуру.



Генеральний штаб мадярської армії проводив бойові операції з "очищення" Карпатської України від "чужих елементів", що означало репресії проти українського населення.

А під час Другої світової війни угорські каральні загони брали участь у Корюківській трагедії 1943 року - одному з найбільших злочинів проти цивільного населення на території України. Угорщина ніколи офіційно не засуджувала ці воєнні злочини, а винні не постали перед військовим трибуналом.

Нагадаємо, що в лютому 2022-го, після початку повномасштабного вторгнення Росії, Будапешт стягнув війська до українського кордону: за даними українських джерел, розглядалася можливість введення угорських сил у Закарпаття в разі падіння уряду в Києві. Ці факти підживлюють підозри щодо справжніх намірів Будапешта та його позиції у відносинах з Україною.