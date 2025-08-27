﻿
Кабмін оголошує конкурс на угоду про розробку літієвого родовища на Поділлі

Кабінет міністрів України розпочинає конкурс на укладення угоди про розподіл продукції на літієвому родовищі «Добра» на Кіровоградщині, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Починаємо конкурс на укладення угоди про розподіл продукції у Кіровоградській області. Ділянка містить значні запаси літію, який має стратегічне значення для енергетики та технологій. Ми очікуємо інвестора, який забезпечить не лише видобуток, але й розвиток виробництв з доданою вартістю в Україні», – написала вона.

За її словами, наступні кроки – це публікація оголошення протягом двох місяців, три місяці для прийому заяв, далі – визначення переможця.

Україна і США 30 квітня підписали угоду про економічне партнерство і створення Інвестиційного фонду відбудови. За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, документ, серед іншого передбачає, що повна власність і контроль залишаються за Україною, фонд створюється 50/50, жодних боргових зобов’язань України перед США, угода не стане перешкодою для вступу України до Євросоюз, а фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій.

Угода про американсько-український інвестиційний фонд відбудови офіційно набула чинності в травні, після передачі дипломатичної ноти США.

Раніше Юлія Свириденко заявляла, що це родовище потенційно підпадає під мандат Американсько-українського фонду відбудови – його розробка може стати першим пілотним проєктом у межах спільного інвестування.

