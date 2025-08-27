Українські театри помстилися Вуді Аллену

Одразу два українських театри, Київський національний академічний Молодий театр та Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської, скасували вистави за творами американського режисера Вуді Аллена. Це рішення стало реакцією на його недавню участь у Московському міжнародному кінофестивалі.

Театри повідомили про це на своїх сторінках у Facebook. 89-річний режисер взяв участь в онлайн-сесії з російським кінематографістом Федором Бондарчуком, що викликало хвилю обурення в українській культурній спільноті.

У зв'язку з цим Молодий театр прибрав зі своєї афіші виставу «Ріверсайд драйв», а Чернівецький театр скасував показ «Ex-comedy літньої ночі, або Який дурний весь рід людський».

Глядачі, які придбали квитки на скасовані вистави, можуть повернути їх до кас театрів або обміняти на будь-яку іншу постановку.

Нагадаймо, МЗС України засудило участь американського режисера Вуді Аллена в Московському міжнародному тижні кіно.