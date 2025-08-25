Ганьба та образа: МЗС відреагувало на виступ Вуді Аллена на московському кінотижні

МЗС України засудило участь американського режисера Вуді Аллена в Московському міжнародному тижні кіно.

У відомстві заявили, що це є “ганьбою та образою” для українських акторів і кінематографістів, які стали жертвами російської агресії.

– Беручи участь у фестивалі, що об’єднує прихильників та рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років. Культура ніколи не повинна використовуватися для відбілювання злочинів чи служити інструментом пропаганди, – йдеться у заяві МЗС.

Виступ Вуді Аллена в Москві

24 серпня Вуді Аллен долучився онлайн до сесії Легенди світового кінематографа, яка відбулася у межах Московської міжнародного тижня кіно. Захід у відкритому залі Москіно модерував російський режисер Федір Бондарчук.

У своїй лекції Аллен говорив про принципи режисури, світовий кінематограф та роль штучного інтелекту в кіно. Він також згадав, що йому “подобається російське кіно” і розповів про перегляд фільму "Війна і мир" Сергія Бондарчука.

На запитання щодо можливих зйомок у Росії режисер відповів, що конкретних пропозицій не отримував, але якби вони з’явилися, “сів би й подумав про сценарій про те, як добре почуваєшся в Москві та Петербурзі”, пишуть росЗМІ.

Крім Аллена серед закордонних гостей московського кінотижня були сербський режисер та путініст Емір Кустуриця та американський актор і каскадер Марк Дакаскос. Спершу організатори анонсували особистий приїзд Аллена, однак пізніше уточнили, що він виступить лише онлайн.