Зрадник наводив російські ракети на об'єкти Сил оборони

Співробітники СБУ затримали на Київщині ще одного російського агента.

Ним виявився 40-річний працівник місцевого хімзаводу, який на замовлення фсб коригував повітряні атаки рашистів по Україні, повідомляє СБУ.



Основним завданням, яке виконував цей фігурант, був пошук і передача координат аеродромів, комплексів ППО та підприємств з виробництва безпілотних систем Сил оборони у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях.



Щоб навести ворожі удари, зловмисник під чітким керівництвом фсб здійснював розвідку в цих регіонах і мав позначати на гугл-картах координати військових об’єктів та місця виробництва українських БпЛА.



Одночасно з цим агент збирав розвіддані через знайомих: у них він випитував інформацію під виглядом дружніх розмов на «відсторонені» теми.



Співробітники СБУ викрили фігуранта, коли він вирушив виконувати нове завдання від куратора – зафіксувати наслідки нещодавнього ворожого «прильоту» на Київщині.



СБУ вжила заходи із убезпечення локацій Сил оборони.



Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із геолокаціями, фотографіями та іншими «звітними» матеріалами, які зловмисник підготував для окупантів.



Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.