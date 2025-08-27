﻿
Зрадник наводив російські ракети на об'єкти Сил оборони

Співробітники СБУ затримали на Київщині ще одного російського агента.

Ним виявився 40-річний працівник місцевого хімзаводу, який на замовлення фсб коригував повітряні атаки рашистів по Україні, повідомляє СБУ.

Основним завданням, яке виконував цей фігурант, був пошук і передача координат аеродромів, комплексів ППО та підприємств з виробництва безпілотних систем Сил оборони у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях. 

Щоб навести ворожі удари, зловмисник під чітким керівництвом фсб здійснював розвідку в цих регіонах і мав позначати на гугл-картах координати військових об’єктів та місця виробництва українських БпЛА. 

Одночасно з цим агент збирав розвіддані через знайомих: у них він випитував інформацію під виглядом дружніх розмов на «відсторонені» теми. 

Співробітники СБУ викрили фігуранта, коли він вирушив виконувати нове завдання від куратора – зафіксувати наслідки нещодавнього ворожого «прильоту» на Київщині. 

СБУ вжила заходи із убезпечення локацій Сил оборони. 

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із геолокаціями, фотографіями та іншими «звітними» матеріалами, які зловмисник підготував для окупантів.  

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

