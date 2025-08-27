$28 мільярдів від українців: як біженці поповнили бюджет Польщі за три роки

Українські біженці, які знайшли прихисток у Польщі, зробили значний внесок в економіку країни, поповнивши її бюджет на $28 млрд за останні три роки. Це стало можливим завдяки тому, що українці стали активними учасниками польського ринку праці, підприємцями та споживачами. Про це пише «Скільки.info».

Згідно зі спільним звітом Агентства ООН у справах біженців та аудиторської компанії Deloitte, доходи загального державного бюджету Польщі зросли на:

2,0% у 2022 році

2,75% у 2023 році

2,94% у 2024 році

У грошовому еквіваленті це становить 25,0 млрд злотих у 2022 році, 39,1 млрд злотих у 2023 році та 47,0 млрд злотих у 2024 році.

Цей вплив пов'язаний з тим, що українці платять податки зі своїх доходів, а їхні витрати стимулюють місцевий бізнес. Ефект посилюється припливом капіталу з-за кордону, зокрема заощаджень біженців в українських банках.

Економічний ефект: ВВП та компенсація витрат

Звіт підкреслює, що хоча приплив біженців спочатку спричинив великі витрати, подальші надходження від їхньої діяльності повністю компенсували ці кошти. Загальна сума соціальних виплат українцям у Польщі за 2022-2024 роки склала 7,56 млрд злотих, а ще понад 9 млрд злотих було спрямовано на медичну допомогу, освіту та інші потреби. Водночас за цей період українці сплатили до польського бюджету 51,3 млрд злотих податків та соціальних внесків.

Крім того, вплив українських біженців значно позначився на ВВП Польщі:

у 2022 році додатковий приріст реального ВВП склав 1,5% ;

у 2023 році цей показник зріс до 2,3% ;

у 2024 році — до 2,7%, що відповідає зростанню ВВП на 98,7 млрд злотих.

Згідно з прогнозами, у довгостроковій перспективі, до 2030 року, цей вплив може зрости до 3,2% ВВП.

У порівнянні з військовою, гуманітарною та фінансовою допомогою, яку Польща надала Україні за понад три роки (близько 22 млрд злотих), внесок українських біженців в економіку Польщі є значно вищим.

Довгострокова перспектива

"Зрештою, українські біженці створюють додатковий обсяг виробництва та попит. Це призводить до збільшення реального ВВП, що особливо корисно для державних фінансів", — йдеться у звіті. У довгостроковій перспективі очікується, що біженці збільшать щорічні доходи уряду приблизно на 2,7%. Це свідчить про те, що інтеграція українців не лише допомагає їм самим, але й є вагомим чинником економічного розвитку Польщі.

