Нові правила для українців у Польщі: Навроцький подав свій законопроєкт

Президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму власний законопроєкт щодо допомоги громадянам України. Це сталося після того, як він наклав вето на попередню версію закону, ухвалену парламентом, яка передбачала продовження тимчасового захисту для українців до березня 2026 року, інформує ForUА.

Які зміни пропонує Навроцький?

За інформацією RMF FM, новий документ значно обмежує доступ українців до соціальних виплат і медичного забезпечення. Тепер їх зможуть отримати лише ті, хто офіційно працевлаштований у Польщі та сплачує відповідні внески.

Голова канцелярії президента Збігнєв Богуцький зазначив, що метою законопроєкту є усунення ситуації, коли "поляки перебувають у гіршому становищі, ніж громадяни України". Він наголосив, що уряд мав достатньо часу для ухвалення справедливих рішень, але не зробив цього.

Обмеження виплат та отримання громадянства

Президент Навроцький вважає, що виплати, як-от програма 800+, мають отримувати лише ті українці, які працюють у Польщі. Крім того, він пропонує ускладнити процедуру надання громадянства для іноземців, зокрема й для українців.

Законопроєкт передбачає:

продовження терміну набуття громадянства з трьох до десяти років;

збільшення покарання за незаконний перетин кордону до п’яти років ув’язнення;

зміни до закону про Інститут національної пам’яті.

Представник канцелярії президента Збігнєв Богуцький закликав спікера Сейму Шимона Головню не направляти проєкт на громадське обговорення, аби прискорити його ухвалення. Він також нагадав, що під час президентської кампанії Рафал Тшасковський виступав за аналогічні обмеження.

Цей законопроєкт може суттєво змінити умови перебування українських біженців у Польщі, якщо його ухвалить парламент.

Нагадаймо, раніше пезидент Польщі наклав вето на закон про допомогу українським біженцям.