Новий порядок перетину кордону для чоловіків 18-22 років: що відомо

Згідно з повідомленням Державної прикордонної служби України (ДПСУ), для виїзду за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років включно може знадобитися військово-обліковий документ.

Важливе уточнення: ці правила наразі не діють. Рішення Кабінету Міністрів України ще не опубліковано, тому зараз порядок перетину кордону для цієї категорії громадян залишається без змін.

Кого стосуватиметься нововведення?

За попередньою інформацією, нові вимоги поширюватимуться на чоловіків, які є студентами, аспірантами та докторантами. Однак, деякі категорії громадян можуть бути винятками:

Особи, які обіймають визначені посади в державних органах, зможуть виїжджати за кордон виключно у службові відрядження.

Слідкуйте за офіційними джерелами, щоб дізнатися про набуття чинності цих правил та деталі щодо необхідних документів.

Нагадаймо, вчора Кабінет Міністрів України оновив порядок перетину державного кордону, дозволивши чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно виїжджати з країни під час воєнного стану.