Стратегічно виправданий крок: члени фракції Зеленського захищають дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років

Дозвіл на виїзд з України для військовозобов’язаних чоловіків віком 18–22 роки, наданий владою, спричинив тимчасові дисбаланси на ринку праці, але вважається стратегічно виправданим кроком.

Таку заяву зробив член Оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський, коментуючи скарги бізнесу на звільнення та еміграцію молодих співробітників.

Веніславський підтвердив, що певна частина молодих чоловіків скористалася правом виїзду — це дійсно створило тимчасовий дефіцит кадрів. Проте він зазначив, що точних даних наразі немає, адже багато хто виїжджає нібито з цілями навчання за кордоном.

За словами депутата, негативного впливу на економіку в масштабі країни не буде — нині ситуація має випадковий (ситуативний) характер. Перші підсумки можна робити лише через 6–12 місяців, коли стане зрозуміло, скільки молодих людей повернеться.

Веніславський наголосив: дозвіл на виїзд не ставить під загрозу мобілізацію, адже вік мобілізації починається з 25 років. На його думку:

“Ніякі мобілізаційні процеси під загрозою не перебувають. Відтік молодих людей не створює загрози для безпеки й оборони держави”.

Він також підкреслив, що дозвіл на поїздки дозволяє молоді здобувати освіту й досвід за кордоном, який згодом може бути використаний при відновленні України:

“Ті, хто навчається та працює за кордоном, потім повернуться й відбудовуватимуть нашу країну. Це правильне рішення, що демонструє: навіть під час війни Україна лишається відкритою державою, частиною європейської спільноти”.

За словами політика, виїзд молоді — частина довгострокової стратегії, що відповідає баченням України як повноцінного учасника майбутнього ЄС.

Нагадаємо, після того як уряд України з 28 серпня дозволив виїзд за кордон чоловікам віком 18–22 років, фіксується помітне зростання потоку молодих громадян у напрямку країн Європи. Особливо це видно на польському напрямку, де за перший тиждень після набрання чинності змін кількість виїздів збільшилася у понад 10 разів.

Як повідомлялося, після того як наприкінці серпня уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років тимчасово перетинати державний кордон, в Україні спостерігається активний рух молоді з низки регіонів. Особливо помітна динаміка у західній частині країни.

Як повідомляв ForUA, через мобілізацію та виїзд молоді за кордон, бізнес зіткнувся із серйозною нестачею працівників. Вже понад третина компаній відчули відтік кадрів, а серед великих роботодавців ця цифра перевищує 60%. Найбільш відчутною проблема є у таких секторах, як готельно-ресторанний бізнес, торгівля та харчова промисловість.

Деякі підприємства вже почали наймати іноземних працівників. Проте, процедура працевлаштування трудових мігрантів є тривалою і займає близько шести місяців.