Спекотний фінал літа: Україна буде однією з найгарячіших країн Європи

Україна завершує літо, ставши однією з найспекотніших країн Європи. Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко, посилаючись на карти прогнозу температури. За її словами, хвиля похолодання, що спостерігалася раніше, відступає, і в Україні ще пануватиме справжнє літо.

Прогноз на найближчі дні

У середу, 27 серпня, очікується значне підвищення температури. Вдень стовпчики термометрів покажуть +22…+27°C, лише на півночі країни буде трохи свіжіше — +19…+22°C.

Опади 27 серпня малоймовірні, лише в деяких районах Чернігівщини можливий невеликий дощ.

У Києві в середу буде сухо та тепліше, ніж раніше, — до +22°C.

У другій половині тижня в усій Україні очікується подальше підвищення температури, місцями аж до спеки. Прогноз обіцяє багато сонця, що дозволить насолодитися останніми літніми днями сповна.