Підготовка терактів проти військових ЗСУ у двох регіонах: затримано агенток РФ

Контррозвідка Служби безпеки затримала двох агенток РФ, які готували теракти в Хмельницькій та Дніпропетровській областях. Ворог окремо завербував обох фігуранток, коли ті шукали “легких заробітків” на Telegram-каналах.

Для здійснення терактів фігурантки отримали від замовників з РФ геолокації схованок, з яких забрали заздалегідь підготовлені саморобні вибухові пристрої (СВУ).

Так, у Дніпропетровській області затримано 19-річну мешканку Павлограда, яка намагалася підірвати службовий позашляховик українського воїна.

Для здійснення теракту вона сховала СВУ під колесо припаркованого автомобіля, а для фіксації вибуху розмістила на дереві телефонну камеру.

У Хмельницькому викрито 16-річну студентку місцевого коледжу, яка готувала підрив колії, по якій мав проїхати вантажний ешелон ЗСУ.

Встановлено, що дівчина мала закласти біля залізничної колії вибухівку, яку окупанти планували дистанційно активувати під час наближення рухомого складу.

Щоб стежити за переміщенням військового ешелону, фігурантка обладнала на локації відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів.

Обидві зрадниці були затримані в процесі підготовки терактів. У них вилучено вибухові пристрої та смартфони з доказами контактів із представниками російських спецслужб.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у скоєнні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (завершений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ або інших утворених відповідно до законів України формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисницям загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.