Моді відмовився від чотирьох телефонних розмов з Трампом, – ЗМІ

Німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) повідомила, що президент США Дональд Трамп за останні тижні чотири рази намагався поговорити по телефону з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, проте той відмовляється. Про це повідомила Frankfurter Allgemeine Zeitung.

У виданні зазначають, що Моді ображений на Трампа після його заяви про «мертву» економіку Індії. Ситуацію загострило рішення Вашингтона запровадити додаткові мита на індійський імпорт через закупівлі російської нафти. З 27 серпня загальний тариф на ввезення товарів з Індії до США сягне 50%.

У Нью-Делі вважають ці дії Вашингтона «несправедливими і невиправданими». Цього тижня американська делегація мала відвідати Індію для укладення торговельної угоди, але візит було скасовано.

Аналітики вважають, що такий крок Трампа може зруйнувати американську концепцію «Індо-Тихоокеанського» альянсу, де Індія повинна була відігравати центральну роль у стримуванні Китаю.

Співдиректор Індійсько-китайського інституту при Новій школі соціальних досліджень у Нью-Йорку Марк Фрейзер вважає, що Індія не прагнула брати на себе цю роль, адже обидві держави мають «спільні стратегічні інтереси», а китайські інвестиції можуть зміцнити індійську економіку.