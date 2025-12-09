Сім мішків гречаної вовни від Трампа: береги Криму з чотирьох боків лижуть хвилі океану

Президент США Дональд Трамп у великому інтерв’ю для Politico різко пройшовся по Україні, Європі та перебігу війни, знову повторивши тезу про «сильнішу позицію Росії» та натякнувши, що Києву доведеться погоджуватися на умови Кремля.

Трамп заявив, що Росія «очевидно у сильнішій позиції», і припустив, що війна нібито не сталася б, якби саме він був президентом: «Це більша країна». Він назвав війну «великою проблемою Європи», яка, на його думку, «погано справляється».

Говорячи про мирні ініціативи, Трамп звинуватив Володимира Зеленського в тому, що той «ще не прочитав» оновлений мирний документ, хоча його команда нібито дала йому високу оцінку: «Було б добре, якби Зеленський знайшов час, щоб її прочитати».

Окремо він заявив, що Україні «час провести вибори» й припустив, що Київ «використовує війну, щоб не проводити голосування».

Трамп також висловив думку, що Зеленському доведеться піти на угоду з Москвою через перевагу Росії в ресурсах: «Коли ви програєте… бо він програє». Він додав, що головною перепоною є «величезний рівень ненависті» між Зеленським і Путіним.

Американський президент озвучив неправдиву цифру про «мільйони загиблих» і повторив непідтверджені дані про великі втрати України за «минулого місяця». На запитання, чи програла Україна, Трамп відповів ухильно, але наголосив, що Київ «втратив значні території».

Він також заявив, що Україна «ніколи не мала шансів у НАТО» та що США «більше не платять Україні», звинувачуючи Байдена у виділенні Києву «350 млрд доларів».

У блоці про Крим Трамп зробив чергову географічну помилку, заявивши, що півострів «оточений океаном з чотирьох боків».

Окремо він порівняв Зеленського з шоуменом Барнумом і одночасно звинуватив Байдена у тому, що той нібито «віддав Україні 350 млрд доларів»: «Подивіться, що він отримав… близько 25% країни зникло».

Говорячи про Європу, Трамп звинуватив її у слабкості, провальній імміграційній політиці й заявив, що НАТО «називає його татусем». Він також висловив підтримку низці європейських правих політиків, у тому числі Віктору Орбану.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна завершить підготовку свого мирного плану до 9 грудня і передасть його Сполученим Штатам.