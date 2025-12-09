Бої між Таїландом і Камбоджею спалахнули знову, мирна угода за участі США фактично зірвана

Збройні зіткнення між Таїландом і Камбоджею знову спалахнули, а сторони традиційно звинуватили одна одну у першому нападі. Перемир’я, укладене за посередництва США, фактично розвалилося. Про це повідомляють CNN та The New York Times.

Бої відновилися 7 грудня, зірвавши нещодавню угоду про припинення вогню. Таїланд заявив про використання авіації у відповідь на атаку Камбоджі, унаслідок якої загинув щонайменше один тайський військовий і ще восьмеро були поранені. Камбоджа повідомила про чотирьох загиблих цивільних та дев’ятьох поранених у двох прикордонних провінціях. Їхня загибель, за даними місцевої влади, може бути пов’язана з ударами з повітря.

Бангкок наполягає, що Камбоджа стягнула важке озброєння до кордону. Пномпень усе заперечує й звинувачує Таїланд у багатоденних провокаціях. Камбоджійський сенат сповістив про початок «відповіді» після доби дотримання режиму тиші: військам наказано «бити по всіх точках атак» і «здійснювати знищення живої сили ворога».

Прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул заявив, що переговори більше не мають сенсу через дії Камбоджі: «Вони повинні виконати наші умови». На запитання про мирну угоду, укладену за підтримки президента США Дональда Трампа, він відповів: «Я вже цього не пам’ятаю».

Ця репліка стала фактичним свідченням того, наскільки підмоченим виявився імідж Трампа як «миротворця»: угода, яку Вашингтон подавав як дипломатичний успіх, виявилася нечинною вже за кілька тижнів.

Міністр закордонних справ Таїланду Сіхасак Пхуангкеткео допустив подальші удари та заявив, що бойові дії триватимуть «доки суверенітет і територіальна цілісність не будуть гарантовані».

CNN зазначає, що напруженість тліла вже кілька тижнів — зокрема після підриву міни у листопаді, від якого поранено чотирьох тайських солдатів. Після цього Таїланд призупинив участь у роботі над мирною угодою, звинувативши Камбоджу у встановленні нових мін, що там категорично заперечують.

Також був заморожений процес попереднього звільнення 18 камбоджійських військовополонених, захоплених у липні.

Таїланд і Камбоджа мають давню історію прикордонної напруги, що особливо загострилася у 2008 році навколо храму XI століття у спірній зоні. Упродовж років відбувалися періодичні збройні сутички з жертвами по обидва боки. У липні цього року тайський F-16 атакував територію Камбоджі, що визнали обидві сторони; загинули десятки людей, сотні тисяч стали біженцями.

Після цього країни підписали мирну угоду за тиском Дональда Трампа, який пригрозив припинити будь-яку співпрацю у разі продовження війни. Тепер ця угода фактично перестала існувати.