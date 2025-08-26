Польські націоналісти не дадуть Україні вступити до ЄС, поки Волинська трагедія не буде визнана геноцидом

Віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не матиме шансів на вступ до ЄС, якщо не визнає Волинську трагедію 1943–1944 років і не вшанує пам’ять польських жертв. Політик також підтримав ідею криміналізації “бандерівської символіки”, але наголосив, що такі рішення не повинні стати інструментом російської пропаганди.

Про це повідомляє PAP.

За словами польського посадовця, Україна має пройти шлях примирення з історичним минулим, адже “геноцид поляків на Волині є одним із найстрашніших злочинів XX століття”.

“Я говорив це багато разів – якщо Україна не примириться з геноцидом на Волині, якщо не буде ексгумації чи вшанування пам’яті, вона не матиме жодних шансів на вступ до Європейського Союзу”, – наголосив політик.

Косіняк-Камиш також підтвердив, що його політична сила — Польська селянська партія (PSL) — виступає за введення кримінальної відповідальності за пропаганду “бандерівської символіки”. Водночас він підкреслив, що подібні рішення повинні ухвалюватися з урахуванням того, що нині Росія активно використовує наративи про “фашистів в Україні”.

“У повномасштабній війні завжди слід бути обережним. Бандера був злочинцем — це не підлягає сумніву. Але коли росіяни називають українську владу фашистами, ми не повинні підігравати цій риториці”, – сказав міністр.

Політик також висловився критично щодо поведінки деяких молодих українців, які перебувають у Польщі.

“Я бачу, як вони їздять по Польщі на найновіших автомобілях і не беруть участі в захисті своєї батьківщини”, – зауважив він.

Косіняк-Камиш заявив, що питання Волині є принциповим для Польщі.

“Геноцид на Волині – один із найстрашніших актів терору проти нації в історії нашої цивілізації. Україна повинна відповісти за це. Повинні бути пам’ятники, ексгумація, гідне поховання. Ми ніколи від цього не відступимо”.

Водночас він додав, що відмова у допомозі Україні, яка воює проти Росії, суперечила б інтересам самої Польщі.

“Допомагати Україні – це також будувати безпечну Польщу”, – підкреслив віцепрем’єр.

Міністр зауважив, що Польща повинна одночасно дбати про історичну пам’ять і не дозволяти, щоб ці теми ставали частиною російської інформаційної кампанії.

“Це можна робити так, як робимо ми, як це роблю я, або ж грати лише на емоціях і не досягати мети”, – підсумував він.

Нагадаємо, що польські інституції, зокрема Польський інститут національної пам'яті (ІНП), наводять цифри загиблих поляків, які значно перевищують оцінки українських істориків, а це є елементом спекуляції. Українські експерти наголошують на тому, що польська історіографія часто замовчує етнічні чистки, вчинені Армією Крайовою (АК) та польськими шуцманами проти українського цивільного населення.



Польський політичний істеблішмент звик останнім часом "торгувати смертями", називаючи всіх українців "різунами", що є неприпустимим і може працювати на російську пропаганду.