Президент Польщі наклав вето на закон про допомогу українським біженцям

«‎Я твердо вважаю, що допомога 800+ має бути доступною лише для тих українців, які працюють у Польщі. Те саме стосується й охорони здоров’я. Поляків у власній країні слід ставити на один рівень із нашими гостями з України», — заявив Навроцький.

Rodzina 800+ — це польська соціальна ініціатива, яка гарантує щомісячну виплату у розмірі 800 злотих на кожну дитину до 18 років. Раніше вона поширювалася й на біженців із дітьми.

Навроцький пояснив, що в нинішньому вигляді закон «порушує принцип соціальної справедливості», і запропонував власний варіант законопроєкту. Президент закликав уряд і парламентські партії доопрацювати документ протягом двох тижнів.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Польща не відправлятиме війська в Україну.