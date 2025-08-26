Конфлікт загострюється: Орбан пообіцяв наслідки через погрози Зеленського

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що «відкриті нападки» та погрози президента України Володимира Зеленського на адресу країни не залишаться без наслідків. Заява пролунала після серії ударів по нафтопроводу «Дружба», що постачає російську нафту в Угорщину та Словаччину.

Про це повідомило угорське видання Magyar Nemzet.Орбан зазначив, що український президент «відкрито погрожував Угорщині», пов'язавши атаки на трубопровід із небажанням Будапешта підтримувати вступ України до ЄС.

«Це були напружені вихідні. Президент Зеленський відкрито погрожував Угорщині. Він визнав, що газопровід "Дружба" не працює, тому що ми не підтримуємо їхнє членство в ЄС. Це також свідчить про те, що угорці прийняли правильне рішення», — цитує видання Орбана.

Він також додав, що Україна «не може потрапити до ЄС шляхом шантажу, бомбардувань та погроз», а «тінь від вироків Зеленського буде довгою».

Атаки на «Дружбу» та реакція Угорщини

Угорщина звинувачує Україну в щонайменше трьох атаках на нафтопровід «Дружба» 13, 18 і 22 серпня. Унаслідок цих ударів, за словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, пошкоджену інфраструктуру ремонтуватимуть не менше п’яти днів.

У відповідь на атаки МЗС Угорщини та Словаччини звернулися до Єврокомісії зі скаргою. Крім того, Віктор Орбан, як повідомляється, написав листа колишньому президенту США Дональду Трампу, поскаржившись на дії України. За інформацією ЗМІ, Трамп нібито відповів на лист, висловивши своє обурення.

24 серпня Петер Сіярто вкотре підтвердив звинувачення на адресу України, заявивши, що в День Незалежності Володимир Зеленський озвучив «грубі погрози» на адресу Угорщини та розпочав «серйозні атаки» на її енергетичну безпеку.

Нагадаймо, раніше Орбан поскаржився Трампу на удари України по «Дружбі».