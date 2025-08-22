Орбан поскаржився Трампу на удари України по «Дружбі»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поскаржився в особистому листі до президента США Дональда Трампа на українські атаки на нафтопровід "Дружба", повідомляє Telex.

У своєму листі Орбан поскаржився на те, що українці постійно обстрілюють нафтопровід "Дружба", а також те саме зробили з "Північним потоком". У Трампа угорський прем'єр попросив допомоги.

"У нашого сусіда триває війна. Якщо хтось думав, що це десь далеко, то російська ракетна атака по Мукачеву могла його протверезити. Ця війна становить безпосередню й постійну загрозу для Угорщини та угорців — і на Закарпатті, і в самій Угорщині. Тільки мир!", - написав Орбан.

"Мені неприємно це чути. Я дуже злюся через це. Передай це Словаччині. Ти — мій великий друг", - сказав Трамп.

Нагадаємо, Угорський фактор: як сусідня країна спекулює довкола мирного процесу.