﻿
Війна

Орбан поскаржився Трампу на удари України по «Дружбі»

Орбан поскаржився Трампу на удари України по «Дружбі»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поскаржився в особистому листі до президента США Дональда Трампа на українські атаки на нафтопровід "Дружба", повідомляє Telex.

У своєму листі Орбан поскаржився на те, що українці постійно обстрілюють нафтопровід "Дружба", а також те саме зробили з "Північним потоком". У Трампа угорський прем'єр попросив допомоги.

"У нашого сусіда триває війна. Якщо хтось думав, що це десь далеко, то російська ракетна атака по Мукачеву могла його протверезити. Ця війна становить безпосередню й постійну загрозу для Угорщини та угорців — і на Закарпатті, і в самій Угорщині. Тільки мир!", - написав Орбан.

"Мені неприємно це чути. Я дуже злюся через це. Передай це Словаччині. Ти — мій великий друг", - сказав Трамп.

Нагадаємо, Угорський фактор: як сусідня країна спекулює довкола мирного процесу.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАУкраїнаУгорщинавійнаОрбанДружбаТрамп
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Румунія підтримає безпеку України інфраструктурою
Головне 22.08.2025 10:16:36
Румунія підтримає безпеку України інфраструктурою
Читати
Саботаж ізсередини: російські військові спалюють техніку, щоб не воювати
Війна 22.08.2025 09:54:34
Саботаж ізсередини: російські військові спалюють техніку, щоб не воювати
Читати
Пожежа в Мукачеві після атаки РФ триває вже другу добу: постраждали 21 людина
Війна 22.08.2025 09:33:07
Пожежа в Мукачеві після атаки РФ триває вже другу добу: постраждали 21 людина
Читати

Популярнi статтi