Знахідка з льодовикового періоду: на Полтавщині виявили бивень мамонта

У селі Заріг, що на Лубенщині, сталася незвичайна знахідка: місцева краєзнавиця під час розкопок глини натрапила на фрагмент бивня мамонта. Про це повідомили у Центрі охорони та досліджень пам’яток археології.

Знахідку оглянув фахівець Центру Михайло Коваленко. Він зазначив, що через близьке розташування до поверхні та ерозію, фрагмент, на жаль, втратив свою музейну цінність. За попереднім припущенням дослідників, цей уламок міг бути перенесений сюди льодовиковими процесами разом із глинистим лісом.

Цей випадок не є унікальним для Полтавщини. У 2005 році біля Тарасівського цегельного заводу вже знаходили подібні уламки бивнів та кістки мамонтів. Частину таких знахідок передають до Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського та Оржицького районного краєзнавчого музею.

Археологи підкреслюють, що хоча такі випадкові знахідки не завжди свідчать про наявність палеолітичних стоянок, кожен такий фрагмент може стати поштовхом до нових досліджень і допомогти більше дізнатися про давню історію нашого регіону.