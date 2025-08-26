﻿
Полiтика

Польща не вимкне Starlink для України: канцелярія президента зробила заяву

Польща не вимкне Starlink для України: канцелярія президента зробила заяву

Канцелярія президента Польщі спростувала заяву польського міністра цифровізації Кшиштофа Гавковського про можливе відключення сервісу Starlink для України. Керівник канцелярії Збігнєв Богуцький назвав цю інформацію «дезінформацією», яка «допомагає Росії».

У своїй заяві Богуцький наголосив, що фінансування роботи Starlink для України забезпечується чинним законодавством. Крім того, він зазначив, що нова ініціатива президента Польщі, яка буде розглянута у вересні, має на меті зберегти цей порядок.

Також Богуцький уточнив, що подібна ситуація стосується і зберігання даних українських державних органів у Польщі. За його словами, ця діяльність також залишається стабільною.

Нагадаймо, вчора президент Польщі наклав вето на закон про допомогу українським біженцям.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ПольщавійнаStarlinkКароль Навроцькийпрезидент Польщі
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Польща не відправлятиме військових до України, – Туск
Полiтика 25.08.2025 22:14:26
Польща не відправлятиме військових до України, – Туск
Читати
Напад РФ на країни Балтії стане випробуванням для НАТО та може зруйнувати віру в західні гарантії безпеки, – Politico
Полiтика 25.08.2025 21:55:52
Напад РФ на країни Балтії стане випробуванням для НАТО та може зруйнувати віру в західні гарантії безпеки, – Politico
Читати
Навроцький залишає Україну без доступу до польських Starlink, – віцепрем’єр
Полiтика 25.08.2025 21:36:36
Навроцький залишає Україну без доступу до польських Starlink, – віцепрем’єр
Читати

Популярнi статтi