Польща не вимкне Starlink для України: канцелярія президента зробила заяву

Канцелярія президента Польщі спростувала заяву польського міністра цифровізації Кшиштофа Гавковського про можливе відключення сервісу Starlink для України. Керівник канцелярії Збігнєв Богуцький назвав цю інформацію «дезінформацією», яка «допомагає Росії».

У своїй заяві Богуцький наголосив, що фінансування роботи Starlink для України забезпечується чинним законодавством. Крім того, він зазначив, що нова ініціатива президента Польщі, яка буде розглянута у вересні, має на меті зберегти цей порядок.

Також Богуцький уточнив, що подібна ситуація стосується і зберігання даних українських державних органів у Польщі. За його словами, ця діяльність також залишається стабільною.

Нагадаймо, вчора президент Польщі наклав вето на закон про допомогу українським біженцям.