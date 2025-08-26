ТЦК-посередниця: у Києві затримали директорку підприємства, що допомагала ухилянтам

Директорці одного з київських підприємств оголошено підозру в пособництві в отриманні неправомірної вигоди службовою особою. Жінку затримали під час передачі 19 тисяч доларів США за допомогу двом чоловікам уникнути мобілізації.

За даними Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, підозрювана, діючи з корисливих мотивів, створила схему, що дозволяла військовозобов'язаним уникнути мобілізації. Вона діяла у співпраці зі службовими особами одного з районних ТЦК та СП Києва.

Схема передбачала:

зняття чоловіків з військового обліку та з розшуку в системі «Оберіг»;

подальше оформлення бронювання шляхом фіктивного працевлаштування на своє підприємство.

Вартість таких «послуг» становила $5,5 тис. за зняття з розшуку та $8 тис. за оформлення броні.

Підозрювану затримали в серпні 2025 року після отримання домовленої суми — 19 тисяч доларів за «послуги» для двох осіб. Гроші вилучили як речовий доказ. Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Наразі триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності всіх інших осіб, причетних до злочину.

Довідково: Санкція статті, за якою оголошено підозру, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади до трьох років.