Технології

Роботизований пес допомагатиме саперам у розмінуваннях на Київщині

На Київщині до служби в ДСНС приступив роботизований собака, розроблений для допомоги саперам у розмінуванні. Робот призначений для ефективної та безпечної підтримки операцій у небезпечних зонах.

Про це повідомляє Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.

Завдяки вбудованій фронтальній камері, яка передає відео високої роздільної здатності в реальному часі, сапери можуть дистанційно оцінювати ситуацію на місцевості. Багатоступенева система приводів забезпечує роботу маневреність, він може долати перешкоди, як-от сходи, бордюри, кам’янисті ділянки чи пісок.

Фото: мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України

У ДСНС зазначають, що мобільність та автономність роботизованого пса значно підвищать ефективність розмінування та, найголовніше, зменшать ризики для життя та здоров’я піротехніків.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ДСНСрозмінуванняКиївщинаробототехника
