Нароцький залишає Україну без доступу до польських Starlink, – віцепрем’єр

Рішення польського президента Кароля Навроцького ветувати законопроєкт про продовження підтримки України означатиме, що з 1 жовтня Польща не буде сплачувати за дію Starlink для України.

Про це повідомляє TVP World із посиланням на речника Міністерства цифрових справ Польщі Марека Георгіцу.

Польща допомагає Україні підтримувати доступ до систем супутникового інтернету Starlink. Цим зв’язком користуються українські військові на лінії фронту.

– Законопроєкт, який ветував президент Навроцький, продовжував термін надання допомоги, тобто фінансування з Фонду допомоги Україні, до кінця березня наступного року. Тому на цей час немає правової основи для фінансування цього з 1 жовтня, — сказав Марек Георгіца.

Віцепрем’єр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський розкритикував Навроцького за вето, адже це шкодить українському народу та допомагає росіянам.

Він зауважив, що президент має припинити сліпо атакувати уряд в ім’я політичної боротьби.

– Це знаменує кінець інтернету Starlink, який Польща надає Україні, що страждає від війни. Це також означає кінець підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці… Я не уявляю кращого подарунка для військ Путіна, ніж відключення України від інтернету, – написав Гавковський у соцмережі X.

Starlink – це проєкт американської компанії SpaceX Ілона Маска. Раніше цього року Маск заявив, що якщо Україні закриють доступ до Starlink, то вся лінія фронту країни зруйнується.

Президент Кароль Навроцький — консервативний націоналіст. Він є запеклим суперником прем’єр-міністра, проєвропейського центриста Дональда Туска.

Термінали Starlink в Україні

Україна від Польщі отримала майже 30 тис. терміналів Starlink – лише у квітні 2025 року передали 5 тис. терміналів.

Варшава виділила майже 323 млн злотих ($88,7 млн) на термінали Starlink та їхню підписку для України у період з 2022 до 2024 року. У 2025 році вартість підписки перевищить 77 млн злотих.

Варто наголосити, що, окрім Польщі, доступ до швидкісного інтернету Starlink оплачує й Німеччина.

Загальна кількість терміналів Starlink в Україні — приблизно 100 тис.