Напад РФ на країни Балтії стане випробуванням для НАТО та може зруйнувати віру в західні гарантії безпеки, – Politico

Американська розвідка та експерти припускають, що у найближчі п'ять років існує кілька регіонів, де локальні кризи здатні перерости у війни з глобальними наслідками. Прогноз представило видання Politico.

Індію та Пакистан автори статті вважають головними кандидатами на ядерний конфлікт. У всьому виною - кашмірський конфлікт і арсенали сторін, що схожі за силою. Пакистанська доктрина з низьким порогом застосування ядерної зброї робить ситуацію ще тривожнішою.

Китай може бути залучений одразу в два потенційні конфлікти. Сценарій з Тайванем, вважають автори, стане переломом для міжнародної системи та серйозним випробуванням американських гарантій союзникам.

Друге можливе вогнище - прикордонний конфлікт з Індією, що сягає корінням у колоніальну епоху. Тут зберігається потенціал небезпечної ескалації через відсутність механізмів стримування та взаємної недовіри.

Західні експерти включають ризики і гіпотетичний напад росії на країни Балтії, який стане випробуванням для НАТО та може зруйнувати віру в західні гарантії безпеки.

А у Північній Кореї, згідно з аналітиками, нестабільність режиму Кім Чен Іна та ставка на ядерну зброю роблять кризу важко прогнозованою.