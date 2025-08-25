﻿
Допомагали ухилянтам за $5,5 тис.: у Запоріжжі викрили "сімейний підряд" адвокатів

СБУ та Нацполіція ліквідували в Запоріжжі масштабну схему ухилення від мобілізації. Аферу організувала місцева адвокатка разом зі своїм чоловіком, братом і його дружиною, які також займалися адвокатурою.

Шахраї продавали військовозобов’язаним фіктивні медичні довідки про нібито інвалідність родичів для отримання відстрочки від призову.

– Під час обшуку у фігурантів та їхніх спільників виявлено 4,7 млн у гривневому еквіваленті. Серед знайденої готівки – 641 тис. російських рублів,йдеться в повідомленні.

Як розповіли в Службі, зловмисники працювали в одному офісі, а для реалізації схеми залучили знайомих лікарів, які за гроші безпідставно встановлювали групу інвалідності родичам ухилянтів.

Потім готову підробку подавали до органів місцевого самоврядування. Там, використовуючи особисті зв’язки, ділки отримували фіктивні висновки про необхідність нагляду за особами з фейковою інвалідністю.

Після отримання всіх підписів аферисти продавали ухилянтам весь пакет фальшивих документів за $5,5 тис. з клієнта.

Правоохоронці задокументували схему і затримали організатора-адвоката.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 -2 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди для себе або третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Тривають слідчі дії для оголошення підозр усім учасникам махінації.

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 Автор: Сергій Ваха

СБУмобілізаціяЗапоріжжяаферавійна в Україніухилянти
