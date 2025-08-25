﻿
Полiтика

Китай не планує відправляти своїх військових в Україну

Китай не має наміру направляти свій військовий контингент в Україну у межах безпекових гарантій.

Про це під час брифінгу у понеділок, 25 серпня, заявив речник МЗС КНР Го Цзякунь.

У Го Цзякуня запитали, як МЗС Китаю може прокоментувати інформацію німецького видання Die Welt та заяву дипломатичних представників ЄС про те, що Пекін висловив готовність взяти участь у потенційній міжнародній миротворчій місії в Україні.

–  Ця інформація не відповідає дійсності, – сказав речник китайського дипвідомства.

Він додав, що позиція Китаю щодо ситуації в Україні є “послідовною і чіткою”.

ForUA нагадує, раніше президент України Володимир Зеленський говорив, що Україні не потрібні гаранти її безпеки, які їй не допомогли, коли вона цього потребувала, вказуючи на КНР.

Він зауважив, що Китай надав допомогу Росії, відкривши їй свій ринок безпілотників, а також був серед підписантів Будапештського меморандуму і нічого не зробив, коли був окупований Крим.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Китайвійна в Україніагресія рфмиротворча місія в Україні
