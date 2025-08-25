"Довгий Нептун": Україна вперше публічно показала нову далекобійну ракету

Україна вперше публічно представила нову, далекобійну версію крилатої ракети Р-360 «Нептун», відому як «Довгий Нептун». Відео з демонстрацією ракети з’явилося на День Незалежності в офіційному акаунті державного порталу «Зброя».

Про розробку цієї модифікації стало відомо ще в листопаді 2023 року, однак досі не було жодного її зображення. Нова версія ракети успішно пройшла випробування в березні й вже використовується проти ворожих цілей на відстані до 1000 км.

На оприлюднених кадрах можна побачити ракету, яка оснащена Х-подібними складними крилами, що відрізняє її від попередньої версії. Хоча в самому ролику назва виробу не вказана, експерти ідентифікували її саме як «Довгий Нептун». Варто зазначити, що кадри запуску, показані у відео, є архівними й були зняті під час випробувань берегового комплексу «Нептун» у 2018–2020 роках.

Попередня версія «Нептуна» мала бойову частину вагою 150 кг. Наразі офіційні характеристики «Довгого Нептуна» невідомі.

