Війна

"Довгий Нептун": Україна вперше публічно показала нову далекобійну ракету

Україна вперше публічно представила нову, далекобійну версію крилатої ракети Р-360 «Нептун», відому як «Довгий Нептун». Відео з демонстрацією ракети з’явилося на День Незалежності в офіційному акаунті державного порталу «Зброя».

Про розробку цієї модифікації стало відомо ще в листопаді 2023 року, однак досі не було жодного її зображення. Нова версія ракети успішно пройшла випробування в березні й вже використовується проти ворожих цілей на відстані до 1000 км.

На оприлюднених кадрах можна побачити ракету, яка оснащена Х-подібними складними крилами, що відрізняє її від попередньої версії. Хоча в самому ролику назва виробу не вказана, експерти ідентифікували її саме як «Довгий Нептун». Варто зазначити, що кадри запуску, показані у відео, є архівними й були зняті під час випробувань берегового комплексу «Нептун» у 2018–2020 роках.

Попередня версія «Нептуна» мала бойову частину вагою 150 кг. Наразі офіційні характеристики «Довгого Нептуна» невідомі.

Раніше стало відомо, що ракети «Фламінго» можуть обнулити стратегічну глибину, якою досі користується Росія.

 Автор: Галина Роюк

зброяракетаНептунДовгий Нептун
