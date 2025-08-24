Ракети «Фламінго» можуть обнулити стратегічну глибину, якою досі користується Росія, - експерт

Виведення нової ракети «Фламінго» у серійне виробництво та її ефективне використання залишить Росію без переваги стратегічної глибини, на яку агресор може відводити важливі цілі, намагаючись врятувати їх від ураження.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомив докторант-науковий співробітник Університету Осло, експерт у сфері ракетних технологій Фабіан Хоффман.

«Це справді важливий крок, оскільки він сигналізує про те, що Україна тепер здатна перейти від легких ракетних можливостей, далекобійних безпілотників та мініракет крилатого типу до важкого ракетного озброєння, «важкобійної зброї»», - зазначив експерт.

Визнаючи певний успіх ударів по російській нафтогазовій інфраструктурі із залученням більш легкого озброєння, експерт підкреслив: «Величезна різниця очевидна, коли заряд «Фламінго» масою 1150 кг, як повідомляє виробник, проникає та вибухає всередині цілі. Порівняйте це із зарядом вагою від 20 до 100 кг».

Іншим важливим фактором є дальність ураження - 3000 кілометрів: «Це безпрецедентно не лише для українського арсеналу, а й європейського».

«Це дозволяє Україні загрожувати практично будь-якій цілі на захід від Уралу. Це означає, що стратегічна глибина, яку Росія використовує для відведення цілей за межі досяжності, потенційно зведена нанівець і більше не є перевагою Росії», - зауважив експерт.

Разом із тим, досі невідома ступінь живучості нової ракети проти російської протиповітряної та протиракетної оборони, оскільки «Фламінго» ще не досить добре перевірена в бойових умовах.

«Ракета матиме величезну радарну площу видимості через верхню частину. Я не впевнений, але припускаю, що це турбовентиляторний двигун. Навіть загальний розмір ракети є суттєвим. Також їй бракує типових характеристик радарної малопомітності (стелс)», - зазначив Хоффман.

Експерт вважає, що справжнє питання в тому, чи має Росія все ще достатньо систем протиповітряної та протиракетної оборони, щоб прикрити всі можливі маршрути підльоту.

«Дуже ймовірно, що це не так. Ми бачили, як Україна успішно проникала в російський повітряний простір навіть за допомогою переобладнаних двомісних літаків, які літають зі швидкістю від 100 до 200 кілометрів на годину. Тож Україна зможе зробити це і з «Фламінго», — сказав Хоффман.

Вірне оперативне використання ракети є ще одним важливим елементом ефективності: «Які розвідувальні дані мають українці, які вектори атаки доступні, які можливі маршрути підльоту підходять у визначений момент…»

Також важливо враховувати стійкість ракети до засобів радіоелектронної боротьби, зазначив Хоффман, додавши, що поки неможливо підтвердити звіт виробника про те, що ракета використовує захищений супутниковий приймач.

Щодо темпів виробництва, сім ракет на день, про що нібито йдеться у планах виробника, є «досить оптимістичним» прогнозом, при тому, що виробництво лише однієї ракети на день вже стане значним досягненням.

«Якщо порівняти це з темпом виробництвом ракет у світі – у Сполучених Штатах, і особливо в Європі – це досить хороша цифра», - наголосив експерт.

Разом з цим, на його переконання, у довгостроковій перспективі України має масштабувати виробництво цієї моделі та інших важких ракет. «Балістика малої та/або середньої дальності, над чим Україна працює, ймовірно, також належить до цієї категорії», - сказав експерт

Наявність арсеналу таких ракет також важлива і на період після припинення війни, коли Україні доведеться розробити ефективні можливості стримування від нового нападу, підкреслив Хоффман.

«Ці типи ракетного озброєння можуть відіграти справді важливу роль в ефективному стримуванні Росії, просто продемонструвавши, що Україна зможе, якщо накопичить достатньо великий арсенал таких ракет, «знищувати, пошкоджувати та порушувати роботу критично важливих російських цілей, включаючи інфраструктуру, таким чином сигналізуючи про те, що будь-яка нова ​​агресія неприйнятна».

Як повідомлялося, в Україні представили далекобійну крилату ракету «Фламінго» дальністю 3000 км. Її фото оприлюднив фотокореспондент Єфрем Лукацький у Фейсбуці. В описі до світлини він прокоментував, що ракета вже запущена в серійне виробництво. Фото зроблено в четвер, 14 серпня, в нерозголошеному місці. З коментаря під фото відомо, що роботи вела компанія Fire Point.

ForUA нагадує, Володимир Зеленський заявив, що вже відбулися успішні випробування «Фламінго», а у січні-лютому має розпочатися її масове виробництво.