Війна

Канада надає Україні $1 млрд допомоги та інвестує $ 500 мільйонів у виробництво дронів

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про зустріч із колегою з Канади Девідом Макгінті. За його словами, Канада надала Україні новий пакет військової допомоги на суму 1 мільярд доларів, який включає дрони, боєприпаси та підтримку багатосторонніх оборонних ініціатив.

Окремо Шмигаль подякував за внесок Канади у програму PURL для закупівлі американського озброєння — близько 500 мільйонів доларів США.

Сторони також обговорили розширення промислової співпраці, зокрема інвестиції у спільне виробництво дронів в Україні.

«Вдячний Канаді за системну підтримку, яка посилює Україну та наших захисників», — наголосив Шмигаль.

Нагадаймо, раніше Україна та Швеція домовилися про спільне оборонне виробництво на території обох країн.

