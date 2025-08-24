Спільне виробництво: Україна та Швеція домовилися про спільне оборонне виробництво на території обох країн

Україна та Швеція домовилися про спільне виробництво оборонної продукції на території обох країн. Про це повідомив у Фейсбуці міністр оборони України Денис Шмигаль.

Він поінформував, що разом зі своїм шведським колегою Полом Йонсоном 23 серпня підписав відповідний лист про наміри — документ, який актуалізує спільні зусилля у сфері оборонного виробництва, створює умови для реалізації спільних проєктів у галузі оборонної промисловості, забезпечить сталість і взаємність співпраці між Україною та Швецією.

Підписання листа про наміри відбулося в межах візиту Йонсона в Україну.

Документ передбачає, зокрема, що Україна та Швеція продовжать обмінюватися технологіями й досвідом у сфері виробництва озброєнь і військової техніки, щоб посилити стійкість і самодостатність своїх оборонно-промислових комплексів.

Шмигаль висловив вдячність народу та керівництву Швеції за непохитну всебічну підтримку України під час відбиття російської агресії, зокрема за приєднання до ініціативи PURL і виділення спільно з Норвегією та Данією 486 млн доларів, а також за передачу літаків радіолокаційної розвідки й управління ACS 890.

Під час зустрічі сторони окремо обговорили співпрацю в галузі військової авіації, зокрема навчання пілотів і роботу над спільними проєктами українських та шведських компаній.

«Серед найближчих перспектив нашої співпраці — робота над інноваціями, розвиток спільних виробництв», — зазначив Шмигаль.

Також серед обговореного була активізація співпраці в галузі космічних технологій.

Представники української розвідки під час зустрічі поінформували колег про актуальну ситуацію на полі бою та ключові потреби Сил оборони.

ForUA нагадує, премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна хоче бути залученою до гарантій безпеки для України.