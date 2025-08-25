Криптосенсація: Україна увійшла до топ-5 країн світу за кількістю біткоїнів

Україна посіла четверте місце у світі за обсягами володіння біткоїнами серед держав. Згідно з дослідженням, 12 країн світу разом зберігають 525 753 BTC — це майже 2,5% усіх біткоїнів в обігу. Загальна вартість таких активів оцінюється приблизно у 60 мільярдів доларів США.

За даними дослідження інвестиційної компанії Fidelity, на балансі України перебуває майже 46 351 BTC на загальну суму $4,7 млрд, відстаючи від Великої Британії — відповідно, 61 245 біткоїнів на загальну суму $6,2 млрд. Це дозволило державі вийти на 4 місце у світі серед офіційних власників криптовалюти. Вище у рейтингу опинилися лише США, Велика Британія та Німеччина.

Фахівці відзначають, що активна присутність України у сфері криптовалют пояснюється кількома факторами:

- високим рівнем цифровізації фінансової сфери;

- зростанням ролі криптовалют у міжнародних розрахунках;

- використанням біткоїнів і стейблкоїнів для підтримки економіки під час війни;

- значною активністю українських ІТ-спеціалістів та блокчейн-компаній.

Факт, що Україна входить до топ-5 криптовласників світу, експерти вважають важливим сигналом: держава розглядає біткоїн не лише як інноваційний інструмент, а й як реальний фінансовий актив, який може зміцнювати резерви в умовах війни.

Крім того, Україна активно розвиває законодавчу базу у сфері віртуальних активів, що створює передумови для інтеграції криптовалют у світову фінансову систему на офіційному рівні.

Світові уряди зберігають біткоїни з різних причин: як резервний актив, як спосіб диверсифікації валютних запасів або ж унаслідок конфіскації цифрових монет у ході кримінальних розслідувань. Зокрема, США є беззаперечним лідером — на рахунках уряду перебуває понад 200 тисяч BTC, значна частина з яких була конфіскована у кіберзлочинців.

Як повідомляло раніше ForUa, ринкова капіталізація біткоїна досягла $2,5 трлн, а ефіру — майже $575 млрд