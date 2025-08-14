Крипторинок зростає: біткоїн перевищив попередній максимум

У середу, 13 серпня, біткоїн перевищив свій попередній рекорд у $123 205,12, зафіксований 14 липня, і торгувався на рівні $124 000. Зростання відбулося на фоні повторного рекордного закриття індексу S&P 500, повідомляє Bloomberg.

Аналітики пояснюють підйом криптовалюти сприятливим регуляторним середовищем у США та зростанням попиту з боку великих корпорацій, які активно накопичують біткоїн і ефір. Підвищений інтерес інституційних гравців впливає на весь ринок цифрових активів.

За даними CoinGecko, ринкова капіталізація біткоїна досягла $2,5 трлн, а ефіру — майже $575 млрд. Разом ці дві криптовалюти складають близько 70% ринку цифрових активів. На зростання також вплинули стабільні дані щодо інфляції у США та очікування, що Федеральний резерв знизить ключову ставку у вересні, стимулюючи приплив капіталу на крипторинок.

«Криптовалюта позитивно корелює з акціями, причому для ефіру цей зв'язок сильніший, ніж для біткоїна», — зазначив Кріс Ньюхаус, директор з досліджень Ergonia.

За словами генерального директора платформи DYOR Бена Курланда, поєднання помірної інфляції, зростаючих очікувань щодо зниження ставок та безпрецедентної інституційної участі через ETF створило потужний «попутний вітер» для зростання біткоїна.

Експерти прогнозують, що у разі зниження ставок у США біткоїн може протестувати психологічну позначку у $130 000 вже до кінця серпня. Водночас вони попереджають про можливі короткострокові корекції, особливо якщо ринок акцій зазнає тиску від макроекономічних факторів.

Як повідомляло раніше ForUa, голова НБУ заявив, що віртуальні активи не можуть бути платіжним засобом в Україні та не можуть підривати ефективність монетарних інструментів Нацбанку.