Росія розуміє, що їй не вдасться встановити маріонетковий режим в Україні, – Венс

За словами віцепрезидента США Венса, Росія розуміє, що Україна залишиться територіально цілісною після війни. Про це повідомляє NBC News.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що Росія не погодилася поступитися у всіх своїх умовах, які вона ставила на початку війни, але у деяких питаннях її очікування все ж змінилися. У Кремлі, за його словами, розуміють, що Україна матиме територіальну цілісність після війни.

Джей Ді Венс заявив, що "вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, це було головною вимогою на початку".

– Мир в Україні буде досягнуто не пізніше, ніж через півроку: на це розраховує США, — зазначив Венс.

Віцепрезидент також сказав, що президент США Дональд Трамп на даний час застосував більше економічного тиску на росіян, щоб зупинити цю війну, ніж Байден за три роки.

Що відомо про можливу зустріч Зеленського та Путіна?

ForUA нагадує, у МЗС України заявили, що Зеленський допускає можливість обговорювати з очільником Кремля питання територій.

Після переговорів з Дональдом Трампом у Білому домі 18 серпня Володимир Зеленський заявив, що готовий провести зустріч із Володимиром Путіним. Український лідер наголосив, що такий діалог має відбутися без жодних попередніх умов.

Наступного дня в Білому домі заявили, що підготовкою зустрічі Зеленського і Путіна займаються США і вона у процесі. Опікуються цим держсекретар США Марко Рубіо, віцепрезидент США Джей Ді Венс і спецпредставник американського президента Стів Віткофф.