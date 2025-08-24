Щоб Україна отримала потужні системи ППО: Норвегія виділяє близько 700 млн доларів

Норвегія виділяє приблизно 7 млрд норвезьких крон (696,12 млн дол. США) на фінансування систем протиповітряної оборони (ППО) для Україні.

Про це йдеться у пресрелізі уряду Норвегії у неділю, 24 серпня.

«Разом з Німеччиною ми забезпечуємо, щоб Україна отримала потужні системи протиповітряної оборони. Німеччина та Норвегія тісно співпрацюють, щоб підтримати Україну у захисті країни та цивільного населення від російських повітряних атак», - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Зазначається, що Норвегія і Німеччина фінансують дві системи Patriot, включно з ракетами до них. Крім того, Норвегія робить внесок у закупівлю радарів ППО від німецького виробника Hensoldt та систем протиповітряної оборони від Kongsberg.

«Протиповітряна оборона має вирішальне значення для захисту військових частин та інфраструктури. Зараз разом з Німеччиною ми ще більше активізуємо наші зусилля», – додав міністр оборони Туре Оншуус Сандвік.

Раніше цього літа канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та Стьоре домовилися щодо передачі Україні двох систем Patriot, які наразі знаходяться в Німеччині та будуть доставлені Україні якомога швидше.

Сполучені Штати підтвердили, що замінять передані системи, а Норвегія зобов'язалася зробити фінансовий внесок у їх заміну.

ForUA нагадує, раніше Норвегія виділила 6,5 млрд норвезьких крон (понад 644 млн дол. США) на закупівлю безпілотників та їх технологій у українських і європейських виробників.