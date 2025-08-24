Трамп привітав Україну з Днем Незалежності

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за привітання з Днем Незалежності. Про це він повідомив у соцмережі Х.

«Дорогий президенте Трамп, дякую за щирі привітання з Днем Незалежності України. Цінуємо Ваші теплі слова на адресу українського народу й дякуємо Сполученим Штатам Америки за те, що стоїте пліч-о-пліч з Україною, захищаючи найцінніше – незалежність, свободу й гарантований мир», – написав Зеленський.

Глава держави висловив переконання, що «спільними зусиллями зможемо покласти край війні й досягти справжнього миру для України».