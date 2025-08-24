Україна святкує День Незалежності

24 серпня Україна відзначає 34-ту річницю проголошення незалежності.

Свято встановлене на честь ухвалення Верховною Радою УРСР 24 серпня 1991 року Акта проголошення незалежності України – політико-правового документа, що закріпив новий статус держави, передає Укрінформ.

До своєї незалежності Україна йшла довгим шляхом. Його початки сягають Антської держави та об’єднання полян Русі, згодом – Київської Русі. Після розпаду Київської держави традиції державності успадкувало Галицько-Волинське князівство, пізніше – Литовсько-Руське князівство, у складі якого Київська і Волинська землі мали широку автономію.

У XVII столітті на українських землях постала Козацька держава. Понад сто років козаки вели боротьбу за незалежність, однак у XVIII ст. державність було втрачено, і територія України опинилася в межах Російської та Австрійської імперій майже на два століття.

У XIX – на початку XX ст. розгорнувся український національний рух, що привів до Української революції 1917–1921 років. Центральна Рада своїм ІІІ Універсалом проголосила створення Української Народної Республіки, а IV Універсалом – її незалежність. У 1919 році Акт Злуки засвідчив соборність українських земель, однак УНР проіснувала недовго, і державність було втрачено до кінця ХХ ст.

Після серпневого путчу в Москві позачергова сесія Верховної Ради УРСР 24 серпня 1991 року проголосила незалежність України та створення самостійної держави з неподільною й недоторканною територією, на якій діють виключно Конституція і закони України.

Остаточно цей статус закріпив загальнонаціональний референдум 1 грудня 1991 року, коли 90,32% громадян підтримали незалежність.

Цього року найбільше національне свято Україна вчетверте відзначає в умовах повномасштабної війни, яку Росія розв’язала проти українського народу.

«Тридцять четверту річницю відновлення Незалежності українці відзначають у бою зі споконвічним ворогом. Вже дванадцятий рік воюємо за нашу свободу. Четвертий рік відбиваємо повномасштабне вторгнення. Український народ ніколи не скориться і не віддасть своєї Незалежності», — зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив у Фейсбуці з нагоди найважливішого національного свята держави.

Сьогодні, констатував він, українці продовжують велику справу своїх Героїв минулого, які здобували самостійну державу потом і кров’ю.

Справжня незалежність, за словами головнокомандувача ЗСУ, неможлива без сильної та сучасної армії.

«За право народу бути вільним наше військо платить найвищу ціну. Пам’ятаємо кожного полеглого... Дякую кожному та кожній, хто тримає стрій та йде вперед у цьому могутньому строю. Хто виборює свободу зі зброєю в руках та знищує ворога. Хто зміцнює нашу оборону та підтримує нашу армію. Я переконаний: ми відстоїмо нашу Незалежність. Її найкращий гарант – це наше військо. Кожен хоробрий солдат, сержант та офіцер», — заявив Сирський.