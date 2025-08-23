Вибух знищив окупантів, що брали участь у скоєнні воєнних злочинів у місті Буча

В тимчасово окупованому селищі Калинове на Луганщині 22 серпня пролунав вибух, що вбив трьох російських воєнних злочинців та знищив їхній транспорт.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Детонація сталася на подвір’ї одного з будинків, де перебували шестеро росіян. У 2022 році вони брали безпосередню участь у скоєнні воєнних злочинів у місті Буча на Київщині.

Вже в Луганській області вони працювали як мобільна група ППО для прикриття від повітряних атак облаштованої неподалік будинку російської військово-ремонтної бази.

Внаслідок вибуху знищено два пікапи з кулеметами, УАЗ «буханку» з боєкомплектом, а також трьох окупантів. Ще двоє росіян ― важко поранені.