Злочинці напали на 89-річну харків'янку, син якої служить у ЗСУ

У Харкові група чоловіків вчинила розбійний напад та хотіла забрати гроші в літньої жінки, син якої є військовослужбовцем ЗСУ. Правоохоронці вже затримали фігурантів.

Про це повідомили прокуратура та поліція Харківщини.

За даними слідства, четверо чоловіків із кримінальним минулим розробили план нападу на 89-річну харків’янку, син якої є чинним військовослужбовцем.

Вони були переконані, що жінка зберігає у квартирі близько 50 тисяч доларів — кошти, які, за їхніми даними, нібито надсилає їй син.

Двоє учасників залишилися біля під’їзду, контролюючи «ситуацію», інші двоє — піднялися до квартири. Щоб не викликати підозр, вони вдягнули форму працівників інтернет-провайдера.

Потрапивши до помешкання, нападники зв’язали жінку та заклеїли їй рот скотчем, аби вона не могла покликати на допомогу. Чоловіки вчинили безлад у помешканні та почали вимагати гроші й золоті прикраси. Однак літня жінка мала лише 2 тисячі гривень, які відкладала на ліки. Вона запропонувала віддати ці гроші — нападники їх не взяли, забравши лише телефон.

Сама жінка пригадала: «Я почула, як відчиняються двері, подумала, що це син приїхав. Увірвалися двоє чоловіків. Посадили мене в крісло, зв’язали руки й ноги скотчем, закрили обличчя. Вимагали гроші. Вони перерили всю квартиру, забрали телефон і наказали сидіти до вечора. Дуже злякалася, думала, що це мій кінець. Але вже за 15 хвилин у квартиру увійшли поліціянти. Вони мене розв’язали та викликали швидку».

Правоохоронці розслідують справу за фактом розбою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України).