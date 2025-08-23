﻿
Полiтика

МЗС України радить білоруській владі не провокувати Сили оборони

МЗС України радить білоруській владі не провокувати Сили оборони

Міністерство закордонних справ України видало заяву щодо запланованих у Білорусі військових навчань. Текст заяви опубліковано на сайті міністерства у п’ятницю.

У контексті запланованих у наступні тижні на території Білорусі військових навчань ОДКБ "Взаємодія-2025", "Пошук-2025", "Ешелон-2025", та спільних стратегічних навчань збройних сил Білорусі та РФ "Захід-2025", МЗС України заявило, що "співпраця режимів у Москві та Мінську становить безпосередню загрозу не лише для України, але і для Польщі, держав Балтії та всієї Європи, а також перешкоджає мирним зусиллям президента США Дональда Трампа щодо припинення війни".

"Застерігаємо Мінськ від необдуманих провокацій, радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати Сили оборони України", - сказано в заяві МЗС.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЗСУМЗСУкраїнаБілорусьнавчанняЗахід-2025Сили оборониВзаємодія-2025Пошук-2025
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Зеленський розповів про перешкоди Москви щодо зустрічі з Путіним
Полiтика 22.08.2025 20:38:12
Зеленський розповів про перешкоди Москви щодо зустрічі з Путіним
Читати
Візит Рютте в Україну: Зеленський обговорив із генсеком НАТО гарантії безпеки та кроки до завершення війни
Полiтика 22.08.2025 20:19:17
Візит Рютте в Україну: Зеленський обговорив із генсеком НАТО гарантії безпеки та кроки до завершення війни
Читати
Трамп зовсім не прагне брати участь у зустрічі Путіна й Зеленського
Полiтика 22.08.2025 19:20:40
Трамп зовсім не прагне брати участь у зустрічі Путіна й Зеленського
Читати

Популярнi статтi