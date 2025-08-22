Рютте: Два рівні безпекових гарантій для України

Безпекові гарантії для України матимуть два рівні, повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

– По-перше, я погоджуюся, що Україна, Сполучені Штати та Європа працюють разом, спільно. І ми говоримо про безпекові гарантії. Ми думаємо, що буде два рівні.

На першому рівні буде, власне, встановлення якоїсь мирної угоди або припинення вогню, або поєднання і того, і іншого, – повідомив він під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Отже, перший рівень буде для того, щоби Збройні Сили України були максимально посиленими, щоб вони могли витримати будь-які труднощі, сказав Рютте.

Генсек НАТО зазначив, що другий рівень безпекових гарантії забезпечать США та Європа, і робота над цим вже триває.

– І, як ми всі знаємо, Будапештський меморандум і Мінські переговори також не дали реальних гарантій. Тож наші нові гарантії не повинні бути такими. Ми працюємо разом — Україна, Європа та Сполучені Штати — щоб забезпечити такий рівень цих гарантій, щоб Володимир Володимирович, сидячи в Москві, навіть не думав про те, щоб знову напасти на Україну, – наголосив Рютте.

ForUA нагадує, що 22 серпня президент Володимир Зеленський та генсек НАТО Марк Рютте зустрілися у Києві та обговорили спільні кроки для наближення завершення війни, зокрема питання гарантій безпеки.