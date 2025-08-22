Необхідно зробити все, аби Росія погодилася на зустріч на найвищому рівні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що зараз Росія робить усе, аби його зустріч із лідером рашистів Владіміром Путіним не відбулася.

Про це він сказав під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, яку транслювало «Суспільне».

Зеленський зазначив, що зараз необхідно зробити все, аби Росія погодилася на зустріч на найвищому рівні, а також закликав посилити тиск на Росію, зокрема впроваджувати додаткові санкції.

«Саме на рівні лідерів має розв’язуватися питання завершення війни. Але росіяни роблять усе, щоб зустрічі не було. Та Україна не боїться будь-яких зустрічей», — сказав президент.

Також президент вказав, що не буде ніяких домовленостей із росіянами, а наголосив, що Україна разом з партнерами домовляється з президентом США Дональдом Трампом.

«Він (Трамп — ред.) єдина людина, яка сьогодні може зупинити Путіна. І домовились про те, що правильно перейти в дипломатичний напрямок. Я підтримав цей напрямок. Ми говорили про тристоронню зустріч, яка потрібна. Потім у нього був зв'язок із російською стороною, він сказав: "Зробімо спочатку двосторонній трек — і це пропозиція росіян, — а потім тристоронній"», — розповів керівник держави.

Президент США Дональд Трамп заявив, що в розмові з російським лідером Владіміром Путіним він розпочав підготовку до зустрічі очільника Кремля з українським президентом Володимиром Зеленським.

За словами держсекретаря США Марко Рубіо, ватажок рашистів висловив готовість до цієї зустрічі, тоді як російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров наголосив, що такі зустрічі «потрібно дуже ретельно готувати».

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що зустріч може відбутися протягом наступних двох тижнів. Медіа писали, що місцем проведення може стати Будапешт в Угорщині, а подальший тристоронній саміт за участі США можуть організувати в іншому європейському місті.

Відомо також, що Путін пропонував провести зустріч із Зеленським у Москві, однак той відмовився.