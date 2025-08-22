Зустріч Зеленського та Путіна відбудеться в Будапешті - джерела в ОП

Видання ForUА з посиланням на джерела в Офісі Президента повідомляє про активну підготовку до зустрічі лідерів України та Росії в Будапешті. Раніше сам президент Володимир Зеленський підтверджував, що потенційними місцями переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним розглядаються країни Європи та Туреччина.

Проте вибір саме угорської столиці викликає дискусії. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив сумніви щодо доцільності проведення переговорів у Будапешті, посилаючись на історичний контекст. У своєму дописі він нагадав про Будапештський меморандум, підписаний у 1994 році, який мав гарантувати Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї. Цей документ часто згадується як приклад порушених міжнародних зобов'язань.

Попри застереження, джерела в ОП стверджують, що підготовка до зустрічі саме в Угорщині триває, хоча офіційного підтвердження місця проведення переговорів наразі немає.