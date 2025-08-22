﻿
Свириденко не знає, коли чоловікам дозволять виїзд за кордон

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що йде пошук оптимального шляху реалізації ініціативи президента про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років.

"Ми працюємо над задачею президента - знайти шлях, як надати можливість виїжджати за кордон. Це дійсно регулюється постановою Кабміну, не потребує змін до закону. Проте, цей предмет потребує широкого обговорення, дискусії, і ми цю дискусію ведемо разом з військовими", - сказала вона.

Вона додала, що у цього питання є дуже багато аспектів, і йде пошук оптимального шляху, як реалізувати цю ініціативу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

18 серпня Свириденко заявила, що Кабмін цього тижня фіналізує пропозицію президента про виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років.

Нагадаємо, уряд остаточно легалізував електронну чергу для запису до ТЦК.

