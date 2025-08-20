Уряд остаточно легалізував електронну чергу для запису до ТЦК

Кабінет Міністрів остаточно затвердив використання сервісу електронної черги для запису до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), яка до цього працювала у якості експерименту.

Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду у середу.

"Електронна черга з травня 2024 року працювала в тестовому режимі. Тепер вона стає постійним важливим сервісом, яким можуть скористатися військовозобов’язані, військовослужбовці та їхні рідні", – пояснив Шмигаль.

Він додав, що Міноборони продовжує прецювати над переведенням в "цифру" більшості послуг.

"Формуємо екосистему Електронного ТЦК, який функціонуватиме в онлайн-режимі", – додав Шмигаль.

Як повідомлялося, раніше у застосунку "Резерв+" з’явилася можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік у ТЦК за новою адресою після зміни місця проживання.